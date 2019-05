Binnenvissers zetten palinkjes uit om aalstand te verbeteren

Stichting DUPAN zet in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken meer dan driekwart miljoen jonge palingen uit in Fryslân. De Friese beroepsvissers laten de 770.000 palinkjes vanaf hun boten in het water. Daarmee wordt er een belangrijke impuls gegeven aan het aantal palingen in onze provincie.

Zoeken naar evenwicht

Otto van der Galiën was uit naam van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân aanwezig. "Ik vind het wel eens goed om te zien hoe dit in de praktijk gaat", vertelt Van der Galiën. "Dit zijn toch unieke momenten, het is heel belangrijk voor de palingstand in de toekomst. Daarom is het goed dat wij vanuit het Wetterskip erbij zijn."