Privatisering Holland Casino op de lange baan

Een nieuwe wet die online gokken mogelijk maakt, haalde het in februari wel in de Eerste Kamer. Daarmee verandert er in korte tijd al zoveel in het Nederlandse goklandschap, dat veel senatoren liever wachten met de privatisering van Holland Casino.

Gokverslaving tegengaan

In de Eerste Kamer wordt bovendien veel waarde gehecht aan de rol van het staatsbedrijf bij het tegengaan van gokverslaving, bleek in februari bij behandeling van de privatiseringswet in de senaat. Ook zou de toekomst van het staatsbedrijf nog onvoldoende zijn gegarandeerd.

Dekker beloofde daarop met een nieuw voorstel te komen, maar heeft nu besloten de privatisering voorlopig in de ijskast te zetten. Dat betekent in de praktijk dat Holland Casino niet meer tijdens deze kabinetsperiode de gang naar de vrije markt zal maken.

Vakbonden tevreden

Vakbonden FNV en De Unie zijn tevreden met Dekkers besluit. Zij vreesden dat door de privatisering de arbeidsvoorwaarden in het geding zouden komen.

Holland Casino wilde nog niet reageren. Het bedrijf is uitbater van veertien casino's die samen meer dan een miljoen bezoekers per jaar trekken, en maakte vorig jaar een winst van ruim 59 miljoen euro.