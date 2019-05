Slachthuis Drachten mag weer open na geweldsincident

De Partij voor de Dieren stelde in de Tweede Kamer vragen over het incident. Kamerlid Esther Ouwehand wil weten wat er moet gebeuren voordat de ministers het slachthuis definitief sluiten. De Partij voor de Dieren vraagt ook aan de ministers of ze er bekend mee zijn dat sommige inspecteurs ook 'kogelbrieven' krijgen en soms met de familie moeten onderduiken.

Drieduizend euro boete

Het Drachtster slachthuis kwam al eerder negatief in het nieuws. De eigenaar heeft in de zomer van 2018 een boete van drieduizend euro gekregen, omdat er zieke en kreupele koeien werden aangevoerd. Dat was eerder ook al eens gebeurd.