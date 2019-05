Trotse vader Bernhard van Haersma Buma heeft vertrouwen in zijn zoon

De functie van burgemeester mag dan een andere tak van sport zijn dan die van leider van een politieke partij, maar volgens vader Buma heeft zijn zoon genoeg in zijn mars. "Het is inderdaad zo dat de politieke wereld en het bestuurlijke vak van een burgemeester een eind uit elkaar liggen, maar er zijn natuurlijk ook verbindingen tussen. Het is altijd ingroeien in de nieuwe functie."

Zoon weer dichter bij huis

En wat niet iedereen weet: er was al eens eerder een burgemeester Van Haersma Buma in Leeuwarden. "De meeste mensen denken: de vader en grootvader zijn burgemeester geweest. Maar mensen weten over het algemeen niet dat hij de tweede burgemeester in Leeuwarden wordt. De eerste was onze voorvader Bernhardus, in het begin van de negentiende eeuw. Deze woonde toen op het stadhouderlijk hof," legt Van Haersma Buma uit.

Maar voor Bernhard Buma en zijn vrouw is het belangrijkste nieuws toch eigenlijk dat hun zoon weer iets dichter bij hen komt wonen.