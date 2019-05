Heechterp-Schieringen over Buma: "Ik had liever een PvdA-mannetje gehad"

"We hebben hier uiteindelijk liever een CDA'er dan een Wilders ofzo." Verder kwam de opmerking voorbij dat het niet veel uitmaakt of je nu door de hond of de kat wordt gebeten.

Anderen waren meer uitgesproken. "Fantastisch dat we Buma hier krijgen! Is weer eens wat anders dan een PvdA'er!", maar ook: "Weer sun man met in boel geld. Sun opfreter en dy komt der dan weer bij. Wij hè dêr niks over te sêgen..."

Een wijkbewoner die Buma typeerde als 'saai' en daarom niet passend bij het bruisende Leeuwarden, kon zich wel vinden in de omschrijving 'degelijk', wat weer een stuk vriendelijker klinkt. Anderen waren het ermee eens: "It hoeft oek weer gien lolbroek te wezen....."