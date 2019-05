Het is niet de eerste keer dat Sybrand van Haersma Buma de burgemeestersinstallatie van dichtbij meemaakt. In de zomer van 1970 werd zijn vader Bernhard benoemd tot burgemeester van Sneek. Vanaf 1962 was Buma's vader al burgemeester van Workum. Op deze beelden van het Fries Film Archief is te zien hoe de kleine Sybrand de festiviteiten als jongetje van 4 jaar meemaakte.