Stadhuis Bolsward moet meer dan 100.000 bezoekers per jaar trekken

Daarmee was een eerste invulling gegeven. Maar alleen de bibliotheek in het stadhuis was niet genoeg. Er waren ook andere partijen nodig. Dus begon de zoektocht opnieuw. Pas toen duidelijk werd dat de gemeente haar gebouwen aan de Marktstraat in Sneek volledig wilde verbouwen, kwam een nieuwe partner in zich: de gemeente zelf. Want de archieven moesten een nieuwe plek hebben.

Flinke verbouwing

En dat plekje is dus in het oude stadhuis van Bolsward. Daarvoor moet echter wel het nodige worden verbouwd. De studiezaal van het archief is in het bestaande gebouw, maar de documenten zelf komen aan de achterkant in een nieuw te bouwen deel. Het is een van de grootste verbouwingen die zal plaatsvinden.

Daarnaast moet ook het bestaande gebouw wel flink worden aangepakt, maar omdat het een monument is, wordt er zo weinig mogelijk aan veranderd. Voornamelijk het oudste uit de zeventiende eeuw blijft zoveel mogelijk zoals het nu is.