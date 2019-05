Sybrand Buma over zijn nieuwe functie: "Voor mij voelt het als thuiskomen in Friesland"

"Ik ben vereerd met de aanbeveling van de raad in Leeuwarden, en ik dank ze voor het vertrouwen dat ze in mij stellen," geeft Buma aan.

De politicus vertelt dat hij veel zin heeft in zijn nieuwe baan. Toch kan hij nog niet veel zeggen over wat zijn plannen met de gemeente Leeuwarden zijn. "Er zijn grote uitdagingen voor de gemeente. Maar een burgemeester heeft geen eigen politieke agenda, ik wil het samen met de raad en het college doen. Dus als ik er ben zullen wij ons met elkaar inzetten voor de gemeente."

In het Fries

Voor de gemeente is het belangrijk dat Buma als burgemeester de Friese taal goed beheerst. Buma zegt daarover: "Ja, ik wil Fries spreken met de Friezen. En in de raad als het mogelijk is. Dus mijn Fries moet 100% worden."

Toch schakelt Buma over naar het Nederlands als hem gevraagd wordt of de functie in Leeuwarden niet een troostprijs is voor de CDA-voorman.

"Voor mij is het juist de hoofdprijs. Heel simpel, ik heb 17 jaar hier in Den Haag als lid van de Tweede Kamer gewerkt, ben 9 jaar fractievoorzitter geweest en 7 jaar politiek leider. Op het moment dat ik zag dat Ferd Crone afscheid nam heb ik meteen gedacht: hier ga ik op solliciteren. Dit past, dit is het moment. Dus voor mij is het echt een eer en een voorrecht om naar Leeuwarden te komen. En ja, daarvoor moet ik mijn baan hier opgeven."