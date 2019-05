Vooruitblikken op het fierljepseizoen: "Een erg interessante competitie"

Hoe lijkt het bij de vrouwen, wie zijn daar de kanshebbers?

"In de topklasse is Sigrid Bokma uit It Heidenskip de favoriet. Zij won afgelopen jaar het klassement en de Friese titel. Anneke Broersma en Akke Dijkstra lijken vooralsnog de grootste concurrenten."

"Maar er komen in de loop van het seizoen twee erg goede kandidaten bij. Nederlands recordhouder Marrit van der Wal (17.58 m) kreeg afgelopen jaar een nieuwe kruisband na een ski-ongeluk en begint na een jaar revalidatie in de tweede klasse. En ook meervoudig Fries en Nederlands kampioen Anna-Jet Leyenaar uit Jutrijp zal weer beginnen. Ze hield op haar achttiende op vanwege een studie in Wageningen, maar zal nu acht jaar later toch weer los. Als zij goed presteren in de tweede klasse, kunnen ze na 8 juni promoveren naar de 1e klasse. En dan horen ze denk ik ook meteen bij de favorieten."

Dan hebben we nog de junioren, meisjes en jongens. Hoe lijkt het daar?

"Wietse Nauta en Jarich Wijnstra zullen waarschijnlijk uitmaken wie de beste Friese junior wordt. Bij de jongens knokken Rutger Haanstra en Wisse Broekstra om de hoofdprijzen.

En bij de meisjes gaat het tussen Tirza Boschma, Femke Rispens en Pytrix Westra. Maar in deze categorie zitten ieder jaar verrassende talenten."