Drachtster (19) aangehouden voor gewelddadige overval

Een 19-jarige man uit Drachten is woensdag aangehouden, vanwege zijn betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval, samen met een andere man. Ze overvielen in december van vorig jaar een 82-jarige vrouw in haar huis in De Krim, Overijssel. Het tweetal bedreigde de vrouw met een wapen en sloot haar vijftien uur lang op in de meterkast.