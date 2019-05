Friese politiek blij met keuze voor Buma: "Hij is dé man voor deze post"

CDA-fractievoorzitter Sytse Brouwer is zeer blij met de keuze. "We hadden gehoopt dat dit zou gebeuren en we zijn er blij mee. Buma is een man met een heel groot netwerk, hij is een boegbeeld, iedereen kent hem, hij is een echte Fries, hij heeft een grote binding met Leeuwarden. Hij is dé man voor deze post."

Brouwer zit er niet over in dat Buma zijn oude functie verstrengeld zal raken met zijn nieuwe rol als burgemeester. "Hij is een CDA-man, maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat achter zich kan laten en dat hij nu een nieuwe broodheer heeft. Dat staat boven de partijen."