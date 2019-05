Als gevolg van een breuk in een leiding is er sprake van verminderde of geen waterdruk in Heerenveen en omgeving. Het lek is inmiddels geïsoleerd en de waterdruk loopt langzaamaan weer op. De verwachting is dat er rond 9.30 uur weer water uit de kraan zal komen. Vitens onderzoekt de oorzaak van de storing.