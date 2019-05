Fryslân DOK: De Val d'Aran, een voorbeeld voor Europa?

Teleurgesteld in Spaanse politiek

Kortgezegd, de Aranezen hebben het aardig voor elkaar en zodoende hebben ze niet veel behoefte aan grote veranderingen. President Carlos Barrera moet diep zuchten als we hem vragen naar de spanningen tussen Spanje en Catalonië. "Ik had niet gedacht dat de Spaanse politiek zichzelf tot zo'n laag niveau zou verlagen", is zijn persoonlijke opvatting over de Spaanse Partido Popular. Barrera begrijpt heel goed waarom de Catalanen zo gefrustreerd zijn over Spanje. "Politiek begint altijd met goed luisteren, respect tonen en proberen om de ander te begrijpen. Als ze dat nu eens zouden proberen in Madrid...." De Aranezen weten niet anders dan dat je maar het beste kunt proberen om de grote en machtige buren te begrijpen.

Huilende politieagent

Op 1 oktober 2017 werd in Val d'Aran gestemd over de onafhankelijkheid van Catalonië. Politieagenten probeerden dat tegen te houden. Tot geweld kwam het niet, precies andersom: een Aranees agent die vrienden en bekenden tegen moest houden, kon zijn tranen niet in bedwang houden en werd daarbij getroost door zijn vrienden. Beelden van dat incident gingen de wereld over.