Pieter-Jan Postma over Olympische Spelen: "Het wordt 'm waarschijnlijk niet meer voor mij"

"Het wordt hem niet voor mij"

De zeiler uit Terkaple haalde donderdag in drie races een 30e, een 7e en 48e plek. Het liep niet lekker, zei hij na afloop. "Het is gewoon een hartstikke hoog level hier, maar ik kom tekort. Het is ook de nationale selectie en je weet dat er veel in het vat zit, maar het lukt dan niet. Dat is taai. Maar we moeten reëel blijven. Er mag er maar één naar de Olympische Spelen. En op dit ogenblik wordt 'm dat waarschijnlijk niet meer voor mij."

Medalrace

Postma zijn doel is nu de grote finale te halen op zaterdag. Vrijdag zijn er nog reguliere wedstrijden en dan is zaterdag de afsluitende wedstrijd om de medailles. Aan de medalrace mag de top 10 meedoen.