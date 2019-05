Sybrand van Haersma Buma voorgedragen als nieuwe burgemeester van Leeuwarden

In totaal dertien mensen solliciteren naar de functie, vier vrouwen en negen mannen. Commissaris van de koning Arno Brok heeft uit de dertien een eerste selectie gemaakt en die voorgelegd aan een vertrouwenscommissie, bestaande uit leden van de gemeenteraad.

Sybrand van Haersma Buma wordt in augustus geïnstalleerd. Hij volgt Ferd Crone op, die na twaalf jaar afscheid neemt van het burgemeesterschap. Crone is voor de PvdA kandidaat bij de Eerste Kamerverkiezingen in mei. Voor Crone burgemeester van Leeuwarden werd, zat hij voor die partij in de Tweede Kamer.