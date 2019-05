Wormenonderzoeker Onrust wint wetenschapsprijs Campus Fryslân

Minder rode wormen door inspuiten mest in land

De conclusie van het onderzoek is dat er steeds minder rode regenwormen in de weilanden te vinden zijn, vooral op plekken waar mest in de bodem wordt geïnjecteerd. Juist die wormen zijn van groot belang voor het ecosysteem van de weilanden en dus essentieel voor de weidevogels.

De slag om de weidevogel is al verloren, stelt ook Theunis Piersma, die Onrust in zijn onderzoeksperiode ondersteunde. "Misschien is het goed om nu de rode regenworm maar in de schijnwerpers te zetten, zoals de grutto bij Kening van de Greide, want daar kunnen we straks wel een standbeeld voor oprichten als die hier volledig verdwenen is." Beide wetenschappers wijzen nogmaals op het belang van objectief wetenschappelijk onderzoek. "Waar wij mee komen is niet zomaar een opvatting, het is weten!"

Het doel van de wetenschapsprijs Campus Fryslân is het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoekstalent en van onderzoeken die iets met Fryslân te maken hebben.