Rouwborden Hegebeintum opvallend overblijfsel van Friese adel

Restaurateur Randolph Algera van schildersbedrijf Art-Decor uit Heerenveen heeft de borden opgeknapt. Een bijzondere klus. Restauratie van origineel bladgoud werd uitgevoerd met wattenstokjes. Alle zestien borden zijn schoongemaakt en zoveel mogelijk i de oorspronkelijke kleuren teruggebracht. Zo is de historische waarde voor de komende generatie vastgelegd.

Dat de collectie rouwborden niet vernield is in de Franse tijd is te danken aan de bewoners van Harsta State in Hegebeintum. Die hebben de borden waarschijnlijk een tijd lang uit het zicht bewaard en later teruggehangen in de kerk. Het gaat om de families met namen als Van Nijsten, Heeringa, Van Aysma en Van Coehoorn.