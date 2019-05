Azc Balk mag weer open, eerste bewoners komen waarschijnlijk volgende week

Het azc ging in oktober dicht. Vlak daarna werd duidelijk dat het aantal asielzoekers weer toeneemt en dat er behoefte is aan opvangruimte. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers vraagt daarom aan De Fryske Marren de mogelijkheid om de locatie in Balk weer open te stellen. De gemeente wil daaraan meewerken, maar inwoners kunnen nog wel bezwaar maken.

Zolang de vergunningsprocedure nog loopt, laat de gemeente het toe dat het azc weer heropend wordt. Dat is wel op eigen risico voor het COA, zeggen burgemeester en wethouders.