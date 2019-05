Gezocht voor documentaire: oude beelden en foto's van badpaviljoen Hindeloopen

Er zijn veel verhalen en ook oude beelden en foto's. Er is echter één periode waar bijna niets over te vinden is. De periode in de jaren '60 en begin '70. In die periode was het paviljoen in handen van Bull en Dirk Verweij. Zij waren de oprichters van Veronica. In die jaren waren er concerten en later ook drive-in shows in het paviljoen. Bekende populaire dj's waren er met regelmaat te vinden en de jeugd vond het fantastisch.

Voor een documentaire over het badpaviljoen zijn we bij Omrop Fryslân op zoek naar beelden en foto's van vooral die tijd. Maar natuurlijk zijn andere beelden ook welkom. Beelden of tips kunnen naar redaksje@omropfryslân.nl gestuurd worden.