Gymzaal in Sneek wordt gesloopt; zorgen over route naar andere locatie

De andere zaal wordt momenteel gebruikt door twee andere basisscholen. Maar de gemeente zegt dat er voldoende ruimte is voor alle leerlingen om daar gymnastiek te krijgen.

De route die de kinderen van de Simon Havingaschool moeten lopen naar de vervangende gymnastiekzaal leidt wel over enkele onveilige plekken. Ze moeten bijvoorbeeld over een smalle weg langs een drukke supermarkt. En ze moeten een gevaarlijk kruispunt oversteken.

Route veilig genoeg?

Schoolkoepel Palludara vindt het wel een voorwaarde dat daar een oplossing voor komt. De koepel heeft er inmiddels contact over gehad met de gemeente. "De afdeling verkeer zal in gesprek over de route die de kinderen kunnen volgen en ook over de veiligheid", zegt Fortuin. "Dan zijn we zeker dat ouders zich daar geen zorgen over hoeven te maken."