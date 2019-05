Drachtster ontvoert ex-vriendin op Wâldwei met 'nepagent'

De rechtbank van Leeuwarden kwam tot het besluit op advies van een psychiater. Die had in eerste instantie een behandeling in een psychiatrische kliniek geadviseerd. Dat advies werd gebaseerd op een gedeeltelijke bekentenis van de Drachtster: hij had tegen de psychiater en de politie alleen toegegeven dat hij zijn ex vijf maanden lang stalkte.

'Aangehouden' op de Wâldwei

Tijdens de zitting zei hij echter ook dat hij zijn ex had ontvoerd. Met een ander persoon, die zich had verkleed als politieagent, werd de vrouw op 3 oktober op de Wâldwei 'aangehouden'. Daarna zou ze met een pistool zijn bedreigd en ging ze met de Drachtster naar huis. Die zou hebben gedreigd om familieleden van de vrouw om te brengen.

Op basis daarvan, concludeerde de psychiater dat zijn rapport niet volledig was. "Dit betekent dat de situatie veel ernstiger is, dan ik heb ingeschat", zei de psychiater tijdens de zitting. Omdat het gevaar bestaat dat de Drachtster opnieuw de fout ingaat, adviseerde de psychiater de man te laten opnemen voor een psychologische observatie. De rechtbank ging daarin mee.