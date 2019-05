Cambuur-trainer Hake komend seizoen naar Jong Utrecht

Hake tekent voor drie seizoenen bij het beloftenteam van FC Utrecht, dat in de eerste divisie speelt. Jong Utrecht eindigde dit seizoen op de negentiende plaats.

Hake is nog minstens twee wedstrijden hoofdtrainer van SC Cambuur, dat in de play-offs strijdt om promotie naar de eredivisie. Komende zondag en woensdag neemt Cambuur het in de tweede ronde van de play-offs op tegen De Graafschap. Na dit seizoen wordt Hake bij Cambuur opgevolgd door Henk de Jong, die nu nog trainer van De Graafschap is.

Eerder was Hake trainer van FC Twente en FC Emmen. Sinds januari 2018 is hij in dienst van Cambuur.