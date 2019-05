A32 weer dicht voor werkzaamheden tussen Leeuwarden en Heerenveen

Het gedeelte tussen Wirdum en knooppunt Heerenveen wordt vrijdagavond om 22.00 uur afgesloten en gaat maandagmorgen om 06.00 uur weer open.

De kant van Heerenveen naar Leeuwarden was in het weekeinde van 5, 6 en 7 april al dicht om de vervelende hobbels uit de weg te halen. Nu wordt ook de andere helft van de snelweg in tegenovergestelde richting aangepakt.

In juni gaat Rijkswaterstaat ook aan de slag: langs de A7, A31 en de A32 wordt gemaaid en de goten en viaducten worden onkruidvrij gemaakt. Er komt een rijdende afzetting.