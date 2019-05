Werkzaamheden voor nieuw station Franeker gestart

Deze week is er bodemonderzoek verricht door onderzoeksbureau Bodemvisie uit Grou. "Wij zeggen altijd: het gebied is functioneel, maar gedateerd. We hebben pas een prachtig mooi project achter de rug, Franeker Waddenpoort"', vertelt projectleider Dick Wolbers van de gemeente Waadhoeke.

Met dit project is de stad zowel over de weg als over het water beter bereikbaar geworden. Er zijn drie nieuwe bruggen gekomen en veel aanlegplaatsen bij gekomen.

"Het station vraagt nu ook om aandacht. Tot 1973 heeft hier een mooi stationsgebouw gestaan. Het nieuwe ontwerp is een nieuwe vorm van dat oude gebouw."

Er wordt veel parkeergelegenheid bijgebouwd. "Reden is de problematiek van de Waddenvakantiegangers. Mensen hebben ontdekt dat zij hier kunnen parkeren en op de trein kunnen stappen naar de eilanden. De omwoners hebben er last van. In het kader van het project 'binnenstad parkeren' hebben wij dit meegenomen."