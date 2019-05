Tienmiljoenste bezoeker Swimfun feestelijk onthaald

In 1967 is op de huidige locatie een buitenzwembad gerealiseerd in opdracht van de toenmalige gemeente Haskerland. Toen had het zwembad nog de naam De Stiennen Flier en kostte een kaartje 0,50 gulden.

In 1986 werd het golfslagbad gebouwd, wat voor die tijd zeer modern was. In de daaropvolgende jaren is het zwembad meerdere keren vergroot en gerenoveerd.

Swimfun is met ruim 200.000 bezoekers per jaar één van de grootste attracties in Fryslân.