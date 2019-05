Festival moet mensen helpen aan baan van de toekomst

De robots nemen het werk over, je hoort het steeds vaker. En hoewel dat bij lang niet alle beroepen ook echt zo is, is het wel zo dat door de snelle technologische veranderingen steeds meer beroepen veranderen of zelfs verdwijnen. Het landelijke Festival van het Leren wil mensen die hier mee te maken krijgen, helpen door hen te wijzen op de mogelijkheden van een leven lang leren. Het festival vindt in september plaats in Fryslân.