Schmidt: "Opeens gaan we hele rare dingen doen, onverklaarbaar en nonchalant"

Voor Doke Schmidt was het de laatste wedstrijd die hij speelde bij SC Heerenveen. "Voor mij was het niet zo'n leuke wedstrijd. We voetbalden soms aardig. Maar opeens gaan we hele rare dingen doen, onverklaarbaar en nonchalant", vertelt Schmidt.

"Dan krijg je die 1-1 tegen uit de corner, dat is ook zuur. De tweede helft begonnen we ook gewoon slecht. We zijn in balbezit gewoon heel goed, maar we nemen ook risico's. Daardoor staat het soms heel open bij ons en gaat een hele simpele bal erin."

Toch neemt Schmidt met trots afscheid van zijn ploeg. Welk vervolg hij zijn carrière zal geven, weet hij nog niet.