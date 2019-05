Fossielvrije Elfwegentocht 2018 in de race voor grote Europese prijzen

De prijzen zijn bestemd voor projecten die bijdragen aan een schone en duurzame toekomst voor alle EU-burgers. Volgens het adviescomité voor de Europese trofeeën voldoet de Elfwegentocht aan deze voorwaarden. Op dinsdag 18 juni worden de winnaars van de EU Sustainable Energy Awards, waaronder de Citizens' Award, in Brussel bekendgemaakt. Stemmen op de Elfwegentocht kan via de website van de EU Sustainable Energy Week.

Erkenning

Tsjeard Hofstra, projectleider Elfwegentocht 2018: "Na het behalen van de landelijke Galjaard-communicatieprijs krijgt de Elfwegentocht nu ook internationaal erkenning. Dit is een geweldige boost voor de fossielvrije beweging. Ook toont het aan dat Fryslân internationaal vooroploopt qua duurzaamheid."

Bouwe de Boer, Energiecommissaris van Friesland en projectleider van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân: "De Freonen veroveren stap voor stap de wereld. In 2018 begon de fossielvrije zegetocht in Fryslân, in 2020 sluiten ook Groningen en Drenthe zich aan bij de nieuwe Noordelijke Elfwegentocht. Nu is Europa razend enthousiast, het kan niet beter!"

Elfwegentocht 2018

Tijdens de Elfwegentocht reisden van 1 tot en met 14 juli 2018 meer dan 100.000 Friezen fossielvrij. Vanaf de Friese provinciegrenzen domineerden elektrische auto's, groengasbussen, fietsen en andere duurzame vervoersmiddelen het straatbeeld. Op zaterdag 14 juli vond het slotstuk van het initiatief plaats: de grote Duurzame Parade over de Wâldwei, waarbij honderden fossielvrije voertuigen over, langs en boven de weg reden, voeren en vlogen.

Noordelijke Elfwegentocht in 2020

De Elfwegentocht keert volgend jaar in grotere vorm terug. Dan slaan de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe de handen ineen voor twee fossielvrije weken van 1 tot en met 13 juni 2020.