Kunstenaar Zoltin Peeter (76) overleden

In januari van dit jaar kreeg Zoltin Peeter het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij wilde het medisch traject van behandelingen niet doormaken en koos ervoor op een zelfgekozen moment uit het leven te stappen. Op woensdag 15 mei is Zoltin Peeter overleden. Hij had geen partner en kinderen. Zijn nalatenschap gaat over naar een stichting die jonge, talentvolle kunstenaars gaat helpen.

Werk van Zoltin Peeter is op dit moment te zien in een van de kabinetten van Museum Belvédère in Heerenveen. Volgend jaar zullen de tekeningen van Zoltin Peeter geëxposeerd worden in het gebouw Obe. Later komt er ook nog een grote overzichtstentoonstelling in Museum Belvédère.