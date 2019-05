VIDEO: Brandweer opgeschrikt door explosie in brandende shovel

Ondanks de schrik, ging de brandweer gewoon door met het bestrijden van de brand. Het vuur kon geblust worden, maar de shovel was niet meer te redden.

Het vehikel stond geparkeerd in een weiland. De rook die vrijkwam bij de brand, was in de wijde omgeving te zien. Tijdens de werkzaamheden van de brandweer zette de politie de weg af. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.