Cees Roozemond over verlies tv-geld: "Gaat niet ten koste van spelersbudget"

"Dit is wel even flink balen. Die 800.000 euro cash gaan we zeker missen. Ook omdat we een flink operationeel te kort hebben." Toch zegt Roozemond dat het geen consequenties heeft voor het geld dat Heerenveen kan uitgeven aan spelers.

"Het spelersbudget is reeds vast gesteld. Daar verandert niks aan. Daardoor moeten we wel op een andere manier geld genereren of besparen. Je kunt dan denken aan het wagenpark of de horeca-inkomsten."

Sponsoring

Ook op het gebied van sponsoring is er volgens Roozemond veel haalbaar. "We zijn momenteel met een aantal sponsorcontracten bezig die zeer interessant zijn. We moeten er echt voor zorgen dat we meer sponsorinkomsten gaan genereren en ook meer inkomsten via kaartverkoop krijgen."

Volgens Roozemond moet er ook worden bezuinigd. "Er is nog wel een aantal posten waar we op kunnen besparen. Daar valt wel wat te winnen. Dan heb ik het over zo'n 400.000 tot 450.000 euro. Als we daar wat zorgvuldiger mee om gaan." Hoeveel het spelersbudget dan volgend seizoen wordt, wil Roozemond niet zeggen.

Kritisch

"Dat zou niet verstandig zijn. Gerry (Hamstra, technysk manager, red.) gaat daar nu mee aan de slag. Hij weet wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn altijd creatief geweest in het zoeken van spelers en dat moeten we nu weer laten zien." Roozemond is wel kritisch over de prestaties van dit seizoen.

"Je moet wel duidelijk zijn, we hebben afgelopen seizoen substantieel meer uitgegeven dan het seizoen daarvoor en dat heeft niet het rendement opgeleverd wat we nodig hadden. Ook daar moet je duidelijk in zijn, dat is spijtig. Maar dat zegt ook dat meer geld geen garantie is voor succes."