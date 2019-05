Automatisch bouwen sterk in opkomst, tijd van stenen op elkaar metselen voorbij

Huis in elkaar gezet in één dag

De huizen worden op de computer ontworpen en virtueel getest. Daarna worden ze in de fabriek in delen gemaakt en naar de bouwplaats gebracht. Op de bouwlocatie wordt een huis in één dag in elkaar gezet. In Hurdegaryp bouwt Dijkstra Draisma achttien huizen voor woningbouwcorporatie WoonFriesland. Als alles goed gaat, is het binnen achttien dagen klaar, inclusief badkamer, de meterkast en de wc. Daarna kan meteen begonnen worden met de inrichting.

Uiterlijk kan aangepast worden

WoonFriesland zet dezelfde huizen in de toekomst ook in Harkema, op Vlieland en Schiermonnikoog, in Sneek en in Britsum neer. Maar dat betekent niet dat ze er overal hetzelfde uitzien. Het uiterlijk kan helemaal naar de wens van de opdrachtgever aangekleed worden.

Het snelle bouwtempo zorgt voor lagere huizenprijzen, als er maar genoeg gebouwd worden. En dat is gunstig voor de afnemer en de huurders. Het project in Hurdegaryp is bovendien volledig energieneutraal en bijna helemaal circulair. Dat betekent dat de materialen in de toekomst, als de huizen weer worden afgebroken, opnieuw gebruikt kunnen worden.

Bouwen van de toekomst

Volgens Douwe Arjen van der Schaaf, projectorganisator van Dijkstra Draisma betekent de automatisering niet dat er minder bouwvakkers nodig zijn. Hoewel steeds meer werk door bouwvakkers gedaan wordt, neemt het aantal werknemers van het bedrijf alleen maar toe, omdat er veel meer huizen gebouwd worden in kortere tijd. Wel is werk van de bouwvakkers volledig anders als in het verleden. Ze zetten de huizen in elkaar en werken ze af. Volgens Van der Schaaf is die manier van bouwen het bouwen van de toekomst.