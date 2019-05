SC Heerenveen onderuit tegen FC Utrecht in laatste wedstrijd van het seizoen

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Gyrano Kerk passeerde Kik Pierie en gaf de bal voor de goal. Aanvaller Cyriel Dessers kon de bal echter niet tussen de palen krijgen. In de tiende minuut was SC Heerenveen voor het eerst dichtbij de openingstreffer. Michel Vlap gaf na een fraaie actie de bal aan Mitchell van Bergen, die op goal schoot. Doelman David Jensen keerde de bal, waarna Sam Lammer in de rebound van dichtbij naast schoot.

Openingstreffer van Rienstra

Het eerste doelpunt van de wedstrijd kwam uiteindelijk na bijna een halfuur spelen. Ben Rienstra zette een aanval op en kopte de bal uiteindelijk, na een voorzet van Van Bergen, zelf beheerst voorbij keeper Jensen. Lang duurde die voorsprong niet, want tien minuten later maakte FC Utrecht alweer gelijk. Uit een corner van Simon Gustafson kopte Willem Janssen in het doel.

Op slag van rust was Kerk nog dichtbij een treffer. Verdediger Daniël Høegh kreeg de bal niet goed weg en de bal belandde voor de voeten van de aanvaller van Utrecht. Hij schoot op doel, waarna Warner Hahn de bal wegbokste. In de rebound was het opnieuw Kerk met een schot, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Lucas Woudenberg.

Laatste wedstrijd Pierie

Pierie bleef na de rust in de kleedkamer. De jonge verdediger werd door trainer Johnny Jansen vervangen door Ibrahim Dresevic. Daarmee kwam vroegtijdig een einde aan de laatste wedstrijd van Pierie in het shirt van SC Heerenveen. Hij maakt komende zomer de overstap naar landskampioen Ajax.

FC Utrecht kwam in de tweede helft direct goed uit de startblokken. Oud-Cambuurspeler Sander van de Streek bracht na drie minuten in de tweede helft de stand op 2-1 met een schot van grote afstand. Drie minuten later kwam Dessers oog in oog te staan met Hahn, maar de keeper van de Friese ploeg kwam als winnaar uit de strijd.