Taalstrijder Bertus Jans Postma uit Bitgummole benoemd tot erelid Jongfryske Mienskip

Waadhoeke moet ook overgaan op Fries en Bildts

Taalstrijder Postma is nog niet klaar met zijn werk. De man is van mening dat de fusiegemeente Waadhoeke er niet onderuit komt, om net als de voormalige gemeente Menameradiel, de Nederlandstalige plaatsnamen in de gemeente te 'verfriezen' en die in de voormalige gemeente It Bilt officieel in het Bildts vast te stellen.

Postma is ervan overtuigd dat dat wel goed zal komen. "Kijk, de Verenigde Naties hebben dit jaar uitgeroepen tot 'jaar van de minderheidstalen'. Als zij dat erg belangrijk vinden, zal de raad van Waadhoeke daar zeker mee instemmen."