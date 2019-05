Streekvervoer ook plat tijdens grote staking openbaar vervoer

Het streekvervoer doet ook mee aan de grote staking in het openbaar vervoer op dinsdag 28 mei. Dat meldt vakbond FNV. Inzet van de staking is een goed pensioen. In Fryslân en de rest van Nederland, op twee provincies na, rijden op die dag geen bussen of treinen. Die andere twee provincies zijn Gelderland en Utrecht.