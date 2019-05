Fierljepmuseum Noardburgum gaat bijna open, bezoekers kunnen zelf ook springen

Er is al een kaatsmuseum en een skûtsjemuseum, maar een fierljepmuseum was er nog niet. Daar komt binnenkort verandering in. Op 14 juni gaat in Noardburgum het nagelnieuwe Fierljepmuseum open. Het is een initiatief van fierljepper Hannes Scherjon. Het museum is een uitbreiding van Scherjon zijn familiebedrijf: de klompenmakerij en het klompenmuseum.