Vrachtwagenchauffeurs verzorgen straks gehandicapten in Stiens

Bij Talant in Stiens zijn vandaag 24 zijinstromers begonnen met een traject van werken en leren. Het gaat om nieuwe medewerkers, die eerder bijvoorbeeld in het onderwijs en in de bouw actief waren.

In ongeveer tweeënhalf jaar tijd worden zij klaargestoomd tot begeleider van cliënten in de gehandicaptenzorg die complexe zorg nodig hebben. Het onderwijs krijgen de 24 zijinstromers van ROC Friese Poort. Zij gaan daar één dag in de week naar school. De andere dagen mogen ze meteen aan het werk bij Talant in Stiens, Beetsterzwaag of Drachten.

Vraag naar overstap

Talant kreeg de laatste tijd steeds vaker vragen van mensen die wel over wilden stappen naar de zorg. Daarom is contact gezocht met ROC Friese Poort om een opleiding op te zetten. In totaal hebben er 150 mensen gesolliciteerd, daar zijn 24 kandidaten van overgebleven.

Het gaat eerst om een proef. Als het een succes wordt, dan willen ROC Friese Poort en Talant twee keer per jaar beginnen met een nieuwe groep.