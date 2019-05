Niek Boer: "Een van mijn kaarten is geretweet door Maurice de Hond"

"Het is eigenlijk begonnen met een kaart van Fryslân, Groningen en gebieden van Ostfriesland," zo vertelt Boer. "Ik heb toen eerst de uitslagen van de Duitse Bondsdagverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in kaart gebracht. Na de Provinciale Statenverkiezingen besloot ik die online te zetten."

Boer maakt kaarten per provincie, gemeente, gebied, partij en zelfs per politieke stroming. Zijn vele kaarten tonen een bont palet aan kleuren.

Uitslagen gesplitst per dorp

Bijzonder is dat Niek Boer alle cijfers splitst per dorp, en in steden zelfs per wijk of buurt. Dat is enorm veel werk, alle stembureaus moeten een voor een worden ingedeeld. In bekende kaarten is dat meestal niet het geval en worden dorpen met uiteenlopende uitslagen simpelweg op één hoop gegooid en samengevoegd in een gemeente of provincie. Dat geeft een vertekend beeld.

De reacties die Boer krijgt, zijn vooral afkomstig van gemeenteraadsleden en Statenleden. "Eén van de kaartjes is ook geretweet door Maurice de Hond en ik word gevolgd door Lodewijk Asscher, dat is wel heel erg leuk."

Ook electoraal geograaf Josse de Voogd, die vaak voor de NOS de Nederlandse verkiezingen van duiding voorziet, zijn de tweets van Boer opgevallen. De Voogd noemt als professional de kaarten van de student uit Lemmer 'topwerk!'

Verrassingen

Boers werk valt dus wel op. Hem zelf vallen sommige uitslagen op als ze eenmaal in een kaart gevisualiseerd zijn. "Het CDA doet het heel goed in Fryslân ten opzichte van Groningen en Drenthe. GroenLinks doet het vaak goed in Groningen, maar ook in Leeuwarden en Assen."

"Daarnaast doen PVV en Forum voor Democratie het goed in Achtkarspelen. Vooral in dorpen als Harkema, Twijzel, Twijzelerheide en Zwaagwesteinde. Aan de andere kant van de provincie, in Gaasterland, doet de FNP het weer heel goed. Ik vermoed dat dat komt door de zandwinning." Op die manier roepen de kaarten zelf weer interessante vragen op.