Versterking Waddenzeedijk moet Vlieland weer 50 jaar beschermen

Door gebruik van sterkere stenen en het aanpassen van het talud hoeft de zeedijk niet te worden verhoogd. De versterking moet een groene uitstraling bewerkstelligen, zo wordt er gras aangebracht bovenop de dijk. Aan de buitenkant van de dijk komt een berm met een fiets- en wandelpad.

Onderdeel van een groter plan

Het plan is gemaakt na onderzoek en in overleg met omwonenden en partners zoals gemeente Vlieland, Wetterskip Fryslân en de provincie. De zeewaartse versterking is onderdeel van de zogenoemde HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma), waarmee Rijkswaterstaat meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen aanpakt.

Het werk aan de dijk zal waarschijnlijk in 2021 afgerond zijn.