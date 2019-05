Aantal Friese autobranden neemt toe, maar valt in vergelijking mee

In tien van de twaalf provincies is een toename van het aantal schadeclaims. In Friesland valt het met een stijging van twee procent nog wel mee, zeker in vergelijking met Utrecht waar zo'n 30 procent meer auto's uitbrandden.

Van Elferen geeft aan dat het met name om menselijk handelen gaat. Er zijn diverse motieven: bijvoorbeeld vandalisme rond de jaarwisseling, verveling, het uitwissen van sporten na criminele activiteiten en fraude met verzekeringen.

Tips

Om voor te komen dat een auto in brand wordt gestoken, kunnen eigenaren hun auto's het beste op een verlichte locatie parkeren, zegt Van Elferen.

Van Elferen: "Omdat daders vaak 's nachts opereren. En laat niks waardevols achter in je voertuig. Verder is het de taak van de politie en gemeente om op te treden. Kijk, als er een boom op een auto valt, kun je er niks aan doen. Maar deze brandstichtingen zijn aan mensen toe te schrijven. Daar moeten we echt iets aan doen."