Boeren krijgen geld om velduilen de ruimte te geven

De 'Asio Flammeus' komt in Nederland vooral voor in Fryslân, Groningen, het waddengebied en in de buurt van de Noordzee. In de Trynwâlden broedt er een velduil op het land van boer Anne van der Veen. Hij werd geattendeerd op het nest door Piet van de Polder van de vogelwacht Trynwâlden. Dat was net op tijd, want maandag zou er worden gemaaid, zo was de planning.

Een velduil legt in de regel acht eieren in totaal en het uitbroeden en daarna het uitvliegen van de kuikens neemt zo'n 2,5 maanden tijd in beslag. Zolang zal boer Van der Veen het gras laten staan. In Fryslân zijn er dit jaar al zo'n 20 meldingen gekomen over nesten van velduilen en dat is behoorlijk, aldus vogelwachter Van de Polder.