Leeuwarden krijgt subsidie voor onderzoek naar jongeren in de bijstand

In totaal zitten bijna 6.000 inwoners van Leeuwarden in de bijstand, waaronder ruim 700 jongeren voor wie een speciaal consulententeam bestaat. Het grootste gedeelte van het budget gaat naar deze consulenten, die de mensen in de bijstand ondersteunen om weer een baan te vinden.

Onderzoek

Het subsidiebedrag van het ZonMw wordt aan onderzoek uitgegeven, in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool, aan effectieve werkwijzen van deze jeugdconsulenten. Het doel is om jongere mensen uit de bijstand te krijgen.