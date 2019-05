De zomer is in aantocht en daarom gaat vrijdag het openluchtspelseizoen weer van start. Waar moeten we naartoe en wat kunnen we dit jaar verwachten? Aan tafel in Fryslân Hjoed blikten we vooruit op een nieuw seizoen met Immie Jonkman, een van de juryleden van de Gouden Gurbe, en met Romke Gabe Draaijer, regisseur van het 'berne-iepenloftspul' in Easterwierrum.