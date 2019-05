Minister wil best ingrijpen op containervervoer boven Wad, maar nu nog niet

Ecologische ramp

Van Nieuwenhuizen zegt het resultaat van de onderzoeken nodig te hebben. Ander kan zij geen "deuk in een pakje boter slaan" als zijn internationaal zaken anders wil regelen voor het vervoer van containers. Het gaat om onderzoeken naar de oorzaak van het incident, dat zij nu ook een ecologische ramp noemt, maar ook van bijvoorbeeld TNO dat nu bekijkt of het ook mogelijk is om containers te van een chip te voorzien, zodat die makkelijker kunnen worden teruggevonden.

Ingrijpen op het goed vastzetten van containers op de schepen wacht op extra controles die nog steeds worden uitgevoerd door de inspectie Leefomgeving en Transport. Op het punt van het delen van meer details over de lading van de containers die in zee belandden, gaf de minister geen extra ruimte. Volgens haar kan dat niet volgens de wet Openbaarheid Bestuur. Van Nieuwenhuizen wijst erop dat de incidentenbestrijders die detailinformatie wel kregen.