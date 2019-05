Hoe is het in Lauwersoog na de grote brand bij het visrestaurant?

"De brand was gigantisch, enkel een gedeelte van de voorzijde van het restaurant is bewaard gebleven, daar staat 'Viswinkel & Rokerij' op. Dat kan ik nog zien, maar de rest ligt volledig in de as. Het is zwart, alles stinkt en er zijn hekken om het gebouw geplaatst. Van het terras is niets over, op een paar tafeltjes en stoeltjes na," zegt verslaggeefster Johanna Brinkman die dinsdagochtend in Lauwersoog was.

De weg bij het restaurant was dinsdag een poos afgesloten, maar is nu weer open.

Nieuwsgierig naar de schade

Veel mensen willen even kijken hoe het restaurant er nu bij staat. "Veel auto's rijden stapvoets langs, er was zelfs een buschauffeur die zijn bus aan de kant zette om een foto te maken." Verder is ook het Wetterskip langs geweest om de schade aan de weg en aan het gras te inventariseren. Ook een bord van het Friese Woudenpad is volledig zwartgeblakerd.