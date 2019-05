SC Cambuur viert feest met "twee lelijke doelpunten"

De 2-0 in de 19e minuut was een eigen doelpunt van Almere City, al is de Franse middenvelder Robin Maulun van SC Cambuur het daar niet helemaal mee eens. Na een voorzet van links van Andrej Ciganiks miste Etemadi de bal en kon Maulun de bal op de goal koppen. Uiteindelijk raakte Marouane Bensabouh van Almere als laatste de bal. Voor mij was het mijn goal, verzucht Maulun. "But it's okay." Volgens de Fransman was het toch net zo belangrijk en mooi voor het team.