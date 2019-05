Leeuwarden steekt 120.000 euro in Antillianenbeleid

Die discussie ontstond, omdat een opmerking in de veiligheidsmonitor voor veel opschudding zorgde. Daarin werden Antillianen expliciet genoemd. Er werd geschreven over 'kansloze' Antillianen en een ontmoedigingsbeleid om naar Leeuwarden te komen. In hun gemeenschap zou het idee leven dat in de stad gemakkelijk woonruimte en een uitkering te krijgen is.

Juist deze passage zorgde voor veel opschudding, met name binnen de Antilliaanse gemeenschap. In de gemeenteraad werd later een motie aangenomen, om werk te maken van de aanpak van de problematiek.