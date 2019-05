SC Cambuur verder in play-offs na winst op Almere City

Op slag van rust was Almere City nog dichtbij de aansluitingstreffer. Maar een goede redding van keeper Xavier Mous, die vrijdag nog geblesseerd was, zorgde ervoor dat Cambuur met een 2-0 voorsprong de kleedkamer opzocht.

Slecht begin tweede helft

In de tweede helft kwam de aansluitingstreffer er wel. In de 50e minuut liep Niek Vossebelt bij de eerste paal een voorzet van Stijn Meijer binnen. Ook na de 1-2 piepte en kraakte het bij de Leeuwarders, maar ondanks de druk bleven de Leeuwarders overeind staan.

Volgende tegenstander De Graafschap?

In de volgende ronde van de play-offs is de kans groot dat de Leeuwarders De Graafschap tegenkomen. De ploeg van Henk de Jong, die volgend seizoen weer trainer is van Cambuur, staat op dit moment op de 17e plaats. Als dat zo blijft treffen beide ploegen elkaar. De Jong zat dinsdagavond ook op de tribune in Almere.