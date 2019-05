Zwaar verwaarloosde boerderij aan de zuidkant van Leeuwarden wordt hotel

Er wordt al langer gewerkt aan een goed plan voor de monumentale boerderij. Het is eigendom van Martin Matser van het Van der Valk hotel. Matser wilde eerst kijken of mogelijk een andere partij interesse had in de boerderij. Toen dat niet het geval bleek te zijn is hij zelf begonnen met het maken van plannen. Het betekent dat de voorzijde van de boerderij wordt afgebroken en opnieuw wordt opgebouwd. Daar komt een woning. In de schuur komen hotelkamers.

Om te voorkomen dat broedende vogels nog meer schade veroorzaken in de dakconstructie zijn alle dakpannen verwijderd. Het is de bedoeling die opnieuw te gebruiken bij de verbouwing.