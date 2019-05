Brand Lauwersoog onder controle

Op het moment dat de brand ontstond waren er zowel gasten als personeel aanwezig in het pand. Zij konden zichzelf zonder problemen in veiligheid brengen. Niemand is gewond geraakt, of heeft rook ingeademd.

Het vuur is waarschijnlijk in de keuken ontstaan, en kon zich snel door het houten gebouw verspreiden. Om die reden schaalde de brandweer al snel op naar een grote brand. Hierdoor werden brandweerkorpsen uit zowel Groningen als Fryslân opgeroepen.

De rook van de brand was in de wijde omgeving te zien, en was op een bepaald moment zo aanwezig dat de N361 tussen Anjum en Lauwersoog afgesloten moest worden voor het verkeer.

De eigenaren van het restaurant zijn volgens de brandweer erg aangedaan.